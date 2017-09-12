Hendek’te yeni bir arıtma tesisi yükseliyor

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakarya’mızın birçok noktasında içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu anlamında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kısa süre önce ihalesini gerçekleştirdiğimiz Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesini Hendekli hemşerilerimize kazandırıyoruz. Hendek ilçemize 2 milyon liralık yatırım yaparak vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırdığımız içmesuyunun kalitesini daha da yukarılara taşıyoruz” dedi.

Hendek’te 16 mahalle için entegre bir içmesuyu sistemi kurduklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Hendek ilçemiz için birbiriyle entegre olacak çok önemli 2 içmesuyu projemizi hayata geçiriyoruz. Bölgede 7 kilometrelik yeni içmesuyu hattının yanı sıra yüksek teknoloji ile donatılmış Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisini inşa ediyoruz. Tesis ile Hendek’te 16 mahallemize daha kaliteli içmesuyu ulaştıracağız. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarına başladı. Tesisin temelini attık. İnşallah arıtma tesisimiz tamamlandığında bölgenin içmesuyu kalitesine önemli bir garanti oluşturacak. Bölgede hayata geçirdiğimiz projelerle Hendek ilçemize bağlı İkbaliye, Yeniköy, Kalayık, Hüseyinşeyh, Yukarıhüseyinşeyh, Hicriye, Muradiye, Güldibi, Bıçkıatik, Eskibıçkı, Esentepe, Akçayır, Hacimbey, Beylice, Çukurhan ve Pınarlı Mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın musluklarına daha sağlıklı ve daha bol içme suyu ulaştıracağız. 2 milyon lira değerindeki Hendek Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisinin yanı sıra 7 kilometrelik yeni hat ve son derece modern yeni bir adet içmesuyu deposu da inşa edeceğiz. Toplamda 4 milyon lira değerindeki 2 yatırım ile Hendekli hemşehrilerimiz çok uzun yıllar içmesuyu anlamında hiçbir sorun yaşamayacaklar” diye konuştu.