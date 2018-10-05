“Her Okulun Bir Hayvanı Olsun, Yürekler Birlikte Atsın” projesinin ilk adımı atıldı

4 Ekim Hayvanları Koruma Gününe denk getirilen etkinlikte; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un da katılımıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağından alınan bir yavru köpek Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Sayın Yusuf Çelebi ve beraberindeki veterinerler ile birlikte okula teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından yuvasına yerleştirilen ve öğrenciler tarafından “Dost” adı konulan köpek bütün öğrencilerin ilgi odağı oldu. Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Serdivan'da görevli okul, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, öğrenci ve velilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde programa katılanlar kuş yuvalarını boyadılar. Boyanan kuş yuvalarının bir kısmı gelen misafirlere hediye edilirken diğer bir kısmı ise diğer okullara hediye edilmek için hazırlandı.

Okul Müdürü Mesut Gürel proje ile ilgili olarak, “Bizler, bu güzel şehrin geleceği çocukları şekillendiren eğitim yuvalarından biri olan Hakkı Demir Ortaokulu ailesi olarak, küçük yaştan itibaren çocuklarımızın hayvan sevgisi ile büyümesini ve bir hayvanın sorumluluğunu alıp, onu korumayı deneyimleyip öğrenmesinin önemli olduğuna inandık. Hayvan barınağından alınan ve okulumuz tarafından sahiplenilen köpeğimizi, beraber sevgiyle kucaklayalım, hayvanlara sevgimizi, doğaya saygımızı ilke edinerek, şehrimize yakışır nitelikte bir uygulamaya öncülük edelim istedik. “Her Okulun Bir Hayvanı Olsun. Yürekler Birlikte Atsın” sloganıyla yola çıktık. Temennimiz bu kıvılcımın artarak çoğalması ve ışığının yayılmasıdır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise, “Gerçekleştirdiğimiz projemizde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Barınağı'ndan aldığımız köpeğimizi “Dost” edindik ve adını da “Dost” koyduk. O artık bizim bir parçamızdır. Ayrıca bahçemizdeki çocuk seslerine, kuş cıvıltıları eşlik etsin diye yuvalar yerleştirdik. Projemize destek olan kardeş okulumuz için de bir köpek kulübesi hazırladık ve en kısa zamanda teslim edeceğiz. Bize ve projemize destek vermek isteyen diğer okullarımızı da yanımızda görmekten mutluluk duyarız” diye konuştu.