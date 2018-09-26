‘Hilye-i Şerif ve Klasik Minyatör' sergisi açıldı

Arifiye Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 5'incisi düzenlenen ‘Hilye-i Şerif ve Klasik Minyatör' çalışmalarının yer aldığı sergi, geniş bir katılım ile açıldı.

Arifiye Halk Eğitim Merkezi, ‘Hilye-i Şerif ve Klasik Minyatör' sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. 5'incisi düzenlenen ve toplamda 63 farklı eserin bulunduğu serginin açılış töreni, Erenler ilçesinde bulunan bir otelde geniş katılımla gerçekleştirildi. Serginin açılışına; Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun eşi Esma Balkanlıoğu ile çok sayıda davetli katıldı.

‘Hilye-i Şerif ve Klasik Minyatör' çalışmalarının yer alacağı sergi, 28 Eylül 2018 tarihine kadar gezilebilecek.