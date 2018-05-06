Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 12:39

Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hırsızlık yapan iki şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

06 Mayıs 2018 12:39

Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde gece geç saatlerde bir iş yerinin kapısını zorlayarak içeri giren iki şahıs, içeride bulunan dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde olayı fark eden iş yeri sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda H.B. (28) ve S.K. (29) isimli şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekipleri zanlılara operasyon düzenledi. Şahıslar çaldıkları laptop ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızların ilk önce kapıyı zorlayarak açması ve daha sonra bilgisayarı alıp çıkması gözüküyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç