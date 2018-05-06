Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde gece geç saatlerde bir iş yerinin kapısını zorlayarak içeri giren iki şahıs, içeride bulunan dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde olayı fark eden iş yeri sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda H.B. (28) ve S.K. (29) isimli şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekipleri zanlılara operasyon düzenledi. Şahıslar çaldıkları laptop ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızların ilk önce kapıyı zorlayarak açması ve daha sonra bilgisayarı alıp çıkması gözüküyor.