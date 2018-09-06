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06 Eylül 2018 15:51

Hizmetler Karaman’a değer katıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaman’a kazandırılacak olan yeni yaşam alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Hizmetler Karaman’a değer katıyor

06 Eylül 2018 15:51


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaman’da inşa edilen yeni yaşam alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 19 bin metrekarelik bir alan üzerine hayata geçirilecek olan projede temel çalışmaları sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Karaman’da inşa çalışmaları devam eden Karaman Park’ı kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.


Karaman’da inşa edilen yeni yaşam alanı için heyecanlı olduklarını dile getiren Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık, “Mahallemizde inşa edilen Karaman Park için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. İnşallah mahallemiz daha da güzel hizmetleri ilerleyen zamanlarda da görecektir. Geride bıraktığımız süreçte Büyükşehir Belediyemiz tarafından Karaman’a çok güzel hizmetler yapıldı. Mahallemizin girişinde bulunan arıtma tesislerinin üzeri kapatıldı ve koku sorunu ortadan kaldırıldı. Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı mahallemizde hayata geçirildi. Şehrimizde en güzel mimariye sahip SAMEK merkezi yine Karaman’da inşa edildi. Geçici Eğitim Merkezi hizmete sunuldu. Önümüzdeki süreçte de Karaman çok güzel hizmetlerle buluşmaya devam edecektir. Bu hizmetleri mahallemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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