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15 Ağustos 2018 13:46

Hobi kurslarında yaz dönemi tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, yaz döneminde tamamlanan Engelsiz Hobi Kursları’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hobi kurslarında yaz dönemi tamamlandı

15 Ağustos 2018 13:46


16 farklı branşta, 120 öğrencinin katılımıyla renkli bir yaz dönemini geride bıraktıklarını belirten Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, yeni dönemde aynı heyecanla eğitim çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. İris, yaz dönemini başarılı bir şekilde tamamlayan tüm öğrencilerini tebrik etti.


Nurcan İris, “Yaz kurslarımızı gerçekleştirilen şenlikle noktalamış olduk. Öğrenci kardeşlerimizle birlikte verimli bir dönemi geride bıraktığımızı söylemeliyim. 16 farklı branşımızda yaklaşık 120 öğrencimizle bir araya geldik. Akyazı’da, Geyve’de, Sapanca’da öğrencilerimizle buluştuk. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata daha fazla katılmaları adına çeşitli etkinlikler düzenledik. Misafirlerimizi ağırladık. Hem eğlendik hem de öğrendik. Hemen yeni dönem için de hazırlıklarımızı başlattık. Yine farklı başlıklarda gerçekleştireceğimiz eğitimlerde öğrencilerimizle buluşacağız” dedi.




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