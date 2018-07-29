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29 Temmuz 2018 13:39

Honda severler Seyir Terası’nda buluştu

Sakarya’nın Geyve ve Pamukova ilçesinde ikamet eden sürücülerden oluşan Honda severler Geyve Seyir Terası’nda buluştu.

Honda severler Seyir Terası’nda buluştu

29 Temmuz 2018 13:39


Açıldığı günden beri başta Geyveliler olmak üzere tüm bölge insanının uğrak noktası olan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Seyir Terası ve Sosyal Tesisleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Geyve ve Pamukovalı Honda severler Seyir Terası’nda bir araya geldi. Önce şehir turu atıp küçük bir gösteri yapan Hondacılar, konvoy yaparak şehir turu attıktan sonra Geyve Seyir Terası’na geldiler. Geyve Boğazına karşı manzara eşliğinde bir araya gelen Honda ailesi mangal yaptıktan sonra çay eşliğinde keyifli sohbet ettiler.


Hondacıların Başkanı Hasan Durmaz, "Seyir Terası’nın muhteşem manzarasında güzel bir etkinlik oldu. Maksadımız araçtan önce dostluk ve kardeşlik. Aynı marka araç kullandığımız için fikir alışverişi sağlıyoruz. Bu gibi etkinlikleri her zaman sağlayıp dostluğumuzu sonsuza denk sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.




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