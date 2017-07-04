Hukuk fakültesi öğrencilerini uğurladı

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni, Sabattin Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Eken, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Aklınızı Kira Vermeyin”

Törenin açılışında bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Üniversitesi’nin 90 bin öğrencisinin bulunduğunu ve bu yıl 15 bin öğrenciyi mezun etmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti. FETÖ’nün hain darbe girişimi neticesinde ülke olarak zor günler attıklarını belirten Rektör Elmas, “Bu hain darbe girişimin ardından hukukçulara önemli görevler düşmektedir. Ne olursa olsun sizler bir hukukçusunuz. Aklınızı kiraya vermeyin” dedi. Mezunların Sakarya Üniversitesi’ni unutmaması gerektiği tavsiyesinde bulunan Rektör Elmas, “Sizle ülkemizi ve hukuk alanını daha da ileriye götürecek kişilersiniz. İş hayatında da üniversitemizi çok iyi temsil edeceğinizden hiç şüphem yok. Sizleri canı gönülden kutluyor, başarılı bir gelecek temenni ediyorum” diye konuştu.

“Adaletin tecelli etmesi için gece gündüz çalışın”

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel törenin açılışında yaptığı konuşmasında, “Genç meslektaşlarımı görünce eskiler aklıma geldi. Sizler 4 yıl boyunca kaliteli bir eğitim aldınız ancak hayat daha yeni başlıyor. Ülkemizde yaşanan hain senaryoları hepiniz gördünüz. Hukukun ne kadar önem arz ettiğini hepiniz uygulamalı olarak gördünüz. Sizler adaletin tecelli etmesi için gece gündüz çalışmalısınız” şeklinde konuştu. Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan tören yaptığı açılış konuşmasında, “Hukuku sakın unutmayın. 4 yıl boyunca çeşitli hukuk dersleri gördünüz. İyi bir hukukçu, iyi bir insan demektir” ifadelerini kullandı. Öğrencileri mezun etmenin heyecanını birlikte yaşadıklarını belirten Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bu yıl hukuk fakültesi olarak ikinci mezunlarımızı veriyoruz, bu yüzden çok gururluyuz. Siz değerli ailelere çok teşekkür ediyorum. Siz 4 yıl önce bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı, sizlere birer hukukçu olarak teslim ediyoruz. Sizler bütün sınavları başardınız. Şimdi en zor sınav olan hayat sınavına gireceksiniz. Bu zorlu sınavı da başarı ile geçeceğinizden hiç şüphem yok” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 3,43 ortalama ile Fakülte birincisi Emine Atasoy, ödülünü ve belgesini Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Dekan Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman’ın elinden aldı. Tören, Hukuk Fakültesi öğrencilerin keplerini fırlatması ile sona erdi.