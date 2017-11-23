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23 Kasım 2017 16:55

İçmesuyu kalitesi standartların çok çok üzerinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr.

İçmesuyu kalitesi standartların çok çok üzerinde

23 Kasım 2017 16:55

Rüstem Keleş, Sabancı Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi MEM-TEK ve ESAN işbirliğiyle düzenlenen Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı’na katıldı.


4 oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda Sapanca Gölü havzasının korunması, gölden su temini ve arıtma teknolojileri ile ilgili bir konuşma gerçekleştiren Dr. Rüstem Keleş, “Sakarya’nın en önemli içmesuyu kaynağı olan, aynı zamanda doğal güzelliğiyle de şehre büyük değer katan Sapanca Gölü’ne gözümüz gibi bakıyor, onu her türlü tehlikeden korumak için büyük gayret sarf ediyoruz” diye konuştu. Dr. Rüstem Keleş burada yaptığı açıklamada, “Sapanca Gölü yüksek su kalitesiyle dünyanın en önemli içmesuyu kaynaklarından birisi olmasının yanı sıra sadece Sakarya’nın değil çevresiyle birlikte Türkiye’nin en önemli doğal güzelliklerinden birisi. Gölü 24 saat izliyoruz. Göl seviyesi, bulanıklık, ph değeri ve debi gibi kontrollerin yanı sıra gölün çevresini de sıkı bir şekilde denetliyoruz. Korumaya yönelik faaliyetlerimizi sadece göl sınırları içerisinde değil gölün beslendiği dereler ve havza bazında gerçekleştiriyoruz. Buna uygun olarak hem göl çevresinde hem dere yataklarında temizlik çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz paydaş kurumlarla denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyorlar” dedi.



“Teknolojiyi yakından takip ediyoruz”


Sakarya’nın her noktasına kesintisiz hizmet ulaştırmak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Büyük yatırımlarla içmesuyu altyapısı ve içmesuyu arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Şehrimizin dört bir yanında yüksek donanımlarla inşa ettiğimiz içmesuyu arıtma tesislerimizde suyu dünya standartlarında arıtıyoruz. Tesislerimizi yine teknolojinin tüm imkânlarından yararlanarak 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyoruz. Çok şükür hayata geçirdiğimiz çalışmalarla standartların çok çok üzerinde bir içmesuyu kalitesi yakaladık ve hemşehrilerimize bu suyu ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.




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