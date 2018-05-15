İftar vermek isteyen hayırseverler Akyazı aşevinde buluşuyor

Ş’nin işlettiği aşevi her sene olduğu gibi bu senede iftar vermeye devam ediyor.

Bu yıl ki İftar menüsünün kişi başı 7 Türk lirası olduğunu açıklayan Akbelde A.Ş., yaklaşık 250 kişilik bir iftar sofrasının maliyetinin bin 750 Türk lirası olduğunu belirterek hayırsever vatandaşlara çağrı yaptı. Çeşitli sebeplerden dolayı oruç tutamayan bunun karşılığında da iftar vererek borcunu ödemek isteyenler ya da Ramazan’da oruçluya iftar açtırmanın manevi duygusunu tatmak isteyenler Ak Belde A.Ş ile iletişime geçerek Ramazan ayında iftar verebilirler.