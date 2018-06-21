İhtisas Merkezi ile Sakarya sanat üretiyor

Sergide 201 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kursiyerlerin yıl içerisinde hazırladıkları 201 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sakarya Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Milletvekili Adayı Ali İnci, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Zafer Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, geleneksel sanatların usta isimleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Toçoğlu, eserleriyle sergiye renk katan kursiyerleri tebrik ederek, başarılar diledi.

Programda konuşan Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun bizlere sunmuş olduğu imkanlarla kültür ve sanatın hizmetine tahsis ettiğimiz yeni kültür sanat yatırımlarıyla şehrimizde bu özel iklimi hep birlikte yaşamanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Konferanslar, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler, imza günleri ve Büyükşehir Akademi programlarıyla ülkemizin, zaman zaman farklı dünya ülkelerinin birbirinden değerli şahsiyetlerini sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bizler kökleri asırlara dayalı olan medeniyetimizden aldığımız ilhamla kültür ve sanatın zarif, naif mesajını çağımıza ve çağımızın ötesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinin oluşmasına imkan sağlayan Başkanımız Zeki Toçoğlu’na ve bu ortaya çıkan sanat ürünleri için kıymetli hocalarımız ile teveccühlerini esirgemeyen değerli kursiyerlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Hattat Mehmet Memiş ise, “Sakarya’da yaşayan bir sanatkar olarak şehirde yaşanan bu alandaki gelişmelerin yakından takipçisiyim. SAMEK adı altında yürütülen geleneksel sanatlar kurslarına yıllardır bende katılıyorum. 2015 yılında hizmete giren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi ile Sakarya bu alanda bir adım daha ileriye taşındı. İhtisas merkezimiz gerek fiziki mekanıyla gerek çevre düzenlemesiyle gerekse hoca kadrosu ile gerçekten önem kazanan bir kurum oldu. Dolayısıyla bu kurumu hizmete sokan başta Sayın Zeki Toçoğlu olmak üzere belediye yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bu kurum ile beraber Sakarya’mız artık sanat üreten bir şehir haline geldi ve emsal şehirlere göre bir adım öne geçti. Bu hizmetlerin hepsinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.