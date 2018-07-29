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29 Temmuz 2018 16:19

İhtisas Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde ‘Yılsonu Sergisi’ Sakaryalılarla buluşmaya devam ediyor.

İhtisas Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

29 Temmuz 2018 16:19


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında faaliyet gösteren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkez’inde ‘Yılsonu Sergisi’ Sakaryalı sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 20 Haziran Çarşamba günü halkla buluşan ve ziyaretçilerine açık olan sergi, 31 Ağustos Salı günü sona erecek. Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Kama, “Sergimizin içinde bulunan raflarımızı yeni eserlerle güncelleyerek daha güzel bir görünüm kazanmasını sağladık. Bu güzel çalışmaları yerinde incelemek, gezmek ve görmek isteyen tüm sanatseverlere kapılarımız açık. 31 Ağustos Salı Günü’ne kadar kültür ve sanatımızın bu naif eserleri görmek isteyen tüm sanatseverleri İhtisas Merkezimize bekliyoruz” dedi.




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