İki ayrı hafriyat şirketine ait araçların akü ve jantlarını çaldılar

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki ayrı hafriyat şirketine ait araçların akülerini ve çelik jantlarını çalan şüpheli veya şüpheliler kayıplara karıştı.

Olay, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Boğaz ve Serkan Güleç isimli iki vatandaşın iş yerlerine giren şüpheli veya şüpheliler araçlarda bulunan aküleri, depoda bulunan çelik jantları ve rulo halinde duran tel çitleri çalıp kayıplara karıştı. İş yerlerine geldikleri zaman yaşanan hırsızlık olayını fark eden firma sahipleri durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ekipler yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili şüpheli veya şüphelilerin peşine düştü.