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21 Kasım 2017 16:43

İki mahalle arasındaki ulaşım için vatandaşlar üst geçit talep etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Maltepe Mahallesi’nde oturan vatandaşlar 32 Evler Mahallesine güvenle geçebilmek için üst geçit yapılmasını istiyor.

İki mahalle arasındaki ulaşım için vatandaşlar üst geçit talep etti

21 Kasım 2017 16:43


Adapazarı ilçesinde bulunan Maltepe Mahallesi ve Serdivan ilçelerinde bulunan 32 Evler Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlamak için tren yolunu kullanan vatandaşlar tehlike oluşturuyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için tren yolunu kullanan vatandaşlar, 32 Evler ADARAY durağında bir araya gelerek açıklama yaptı. Topluluk adına açıklamalarda bulunan Maltepe Mahallesi sakinlerinden Fatma Sıkkar, "12 yıldır Maltepe Mahallesi alt yol kısmında oturuyorum. Buranın çilesi çok kötü, 5 yaşındaki küçücük çocuklar bile bu trenden yolundan yürüyerek geçiyorlar tehlike arz ediyor. Biz buraya sadece üst geçit istiyoruz, yolumuzu kapatıyorlar şuanda. Geçen gün ekmek aldım evime dönemedim, evimde hastalarım var onlara ilaç yazdırmaya gidiyorum onları bu yoldan ben kesinlikle geçiremem hiçbir şekilde ameliyatlılar. Yani herkesin adına üst geçit istiyoruz. Tabi ki biz tren yolunun tehlikeli olduğunu da yasak olduğunu da biliyoruz, onlarda tabi görevlerini yapmak zorundalar yapıyorlarda. TCDD yaptıkça bizim vatandaşımız halkımız bu telleri kesiyor. Bu durum aynı yapboz oyununa döndü. Yap, kes telleri. Başka söylenecek bir şey yok, tüm Maltepe halkı olarak biz üst geçit istiyoruz" dedi.




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