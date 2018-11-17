İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin öğrenilemeyen 54 PN 525 plakalı otomobil ile 54 RH 746 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.