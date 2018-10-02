İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Akyazı ilçesi Kuzuluk Kaplıca ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerin ismi öğrenilemeyen iki otomobil, ışıklarda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki otomobil kullanılmaz hale geldi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.