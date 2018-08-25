İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olan İ.Ç. yönetimindeki 54 VH 219 plakalı otomobil ile Karasu istikametinden ana yola çıkmak isteyen O.D. yönetimindeki 34 JS 9735 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü İ.Ç. ile E.G. ve H.G. yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.