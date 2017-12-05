İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada

Kaza, 3 gün önce Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinden Altındere istikametine gitmekte olan Burak B. idaresindeki 54 HR 226 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Ramazan Ö. idaresindeki 54 EA 622 plakalı otomobil Altındere köprüsünde kafa kafaya çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen her iki aracında sürücüsü yaralanmıştı. Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan ve buradaki tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ramazan Ö.’nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışma anı görülüyor.