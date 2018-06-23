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23 Haziran 2018 16:05

İki şah damarı da tıkalı olan vatandaş, sağlığına kavuştu

Sakarya’da iki adet şah damarı tıkalı olan bir kişi, İstanbul’da yapılan ameliyatla İstanbul’da sağlığına kavuştu.

İki şah damarı da tıkalı olan vatandaş, sağlığına kavuştu

23 Haziran 2018 16:05


Kaynarca ilçesinde yaşayan Seyit Kop isimli vatandaş kısa süre önce geçirdiği kısmı felç sonrasında iki adet şah damarının tıkalı olduğunu öğrendi. Kapanan iki damarı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan anjio ile açılmak istendi. Yapılan ameliyat sonucu damarları açılamayan 64 yaşındaki Seyit Kop’un ailesi hastalarını ameliyat olması için başka bir yere götürmek istedi. Hastane çalışanları tarafından ‘Riksli masada kalır’ denilen Kop, isimli vatandaş ambulans ile İstanbul’da özel bir hastaneye sevk edildi.


Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Yusuf Kalko tarafından ameliyat edilen hasta başarılı geçen operasyonun ardından tekrar sağlığına kavuştu. Seyit Kop’un kızı Büşra Köse konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Babamın iki tane şah damarıda yüzde yüz tıkalı durumdaydı. Sakarya’da yapılan ameliyat ile babamın damarlarını açamadılar. Hastanede bize dünyanın diğer ucunada gitseniz masada kalır demişlerdi. Önce Allah’a sonrada Yusuf hocamıza şükranlarımızı sunuyorum. Babamı bize bağışladılar" dedi.




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