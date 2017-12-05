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05 Aralık 2017 17:59

‘İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlama Eğitimi’ projesi destek almaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ‘İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlama Eğitimi’ projesi destek almaya hak kazandı.

‘İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlama Eğitimi’ projesi destek almaya hak kazandı.

05 Aralık 2017 17:59


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın ‘İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlama Eğitimi’ projesi Kalkınma Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan destek almaya hak kazandı. Gerçekleştirilen eğitime İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Damla Özekan katıldı. Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Belediyemiz bünyesinde görev yapan 13 personelimiz 27-29 Kasım tarihleri arasında günde 8 saat süren eğitimlerle ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’ kapsamında bilgilendirme ve uygulamalı çalışmalar ile belge sahibi oldu. Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve 9. Kalkınma Planında hazırlanması öngörülen İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP), sera gazı emisyon azalımı ile iklim değişikliğine uyum politika ve tedbirlerini ortaya koymak amacı ile hazırlanmıştır” dedi.


Karamehmetoğlu, “2023 yılına kadar uygulanacak olan İklim Değişikliği Eylem Planı, ‘Yeşil Büyüme Kriterleri’ doğrultusunda hazırlanmış ilk strateji niteliğindedir. Plan; enerji, sanayi, ormancılık, tarım, binalar, ulaştırma, atık ve iklim değişikliğine uyum odaklı konular olmak üzere 8 konu başlığında kısa, orta ve uzun vadeli hedefler çerçevesinde oluşturulmuştur. Sera gazı emisyonlarının azaltılması çerçevesinde geliştirilen küresel politikalar ve önlemlere kendi imkanlarımız ölçüsünde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlaştırılmış, sera gazı emisyon artış hızını sınırlayarak katkı sağlayacak olan Sakarya İklim Değişikliği Eylem Planı ile ulusal politikalara uyumlu çalışmalar yapılacaktır” diye konuştu.




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