İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'dan Başkan Alemdar'a ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar makamında İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u makamında ağırladı. Hoş sohbet eşliğinde gerçekleşen ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Hedefimiz temel eğitimle birlikte gençlerimize yeni ufuklar göstererek, geleceği görebilecekleri yeni pencereler açmak. Bunu sağladığımızda öğrencilerimiz bilgiyi daha çok sahipleniyorlar. Bununla birlikte sadece bugünü değil yarını da öğreterek onları geleceğe hazırlıyoruz. Bilgiyi gelecekle ilişkilendirerek onlara aktardığımızda, eğitimde daha başarılı oluyoruz. Bu bağlamda paydaşlarımızla da sık sık bir araya geliyoruz. Serdivan Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'ı da bu kapsamda ziyaret ederek hem çalışmalarımız hakkında konuşma, hem de fikir alışverişinde bulunma fırsatımız oldu” dedi.

"Önceliğimiz tabi ki gençlerimiz"

Ülkemizi geleceğe güvenle taşıyarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşma noktasında en önemli yapı taşının eğitim olduğunu belirten Başkan Alemdar, “Ülkemizin güçlü olma yarışında ön sıralarda yer alabilmesi ancak bilgi ile yetiştirilmiş nesillerin varlığı ile mümkün olacaktır. Bu süreçte eğitimin mimarları öğretmenlerimizin de yoğun emeklerle aktardıkları bilgi ve birikim sayesinde önemli kazanımlar edinen çocuklarımızın, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine getireceklerine inanıyoruz. En önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Önceliğimiz tabi ki gençlerimiz. Onların bilgili ve erdemli bireyler olarak yetişmeleri noktasında, tüm imkanlarımızı kullanarak yeni hizmetler üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli ve erdemli bireyler olarak yetiştirilmesi için tüm imkanlarımızla onlara destek olmaya devam edeceğiz. Öğrenmenin yaşı olmadığı düşüncesiyle hareket ederek tüm hemşehrilerimiz için de hizmet üretmeye ve bu hizmetleri sürdürebilir kılmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin, kültür ve sanatın yanı sıra eğitim noktasında da önemli bir işleve sahip olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Durmuş, misafirperverliğinden dolayı Başkan Alemdar'a teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti.