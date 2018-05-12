İlahiyat Fakültesi’nde fotoğraf sergisi açıldı

Daha önce Çiğdem ve Dikmen yaylalarına fotoğraf gezisi düzenleyen öğrencilerin çektikleri fotoğraflar, İlahiyat Fakültesi giriş katında sergilendi. Serginin açılışına İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Memiş, Fotoğraf Sanatçısı Cihat Çavdar, Arş. Gör. Hüseyin Can ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışında konuşan Fotoğraf Sanatçısı Cihat Çavdar, SAÜ İlahiyat Fakültesindeki bir grup öğrencinin fotoğraf eğitimi almak istemeleri sonucunda Arş. Gör. Hüseyin Can’ın koordinatörlüğünde teorik fotoğraf eğitimine başlanıldığını, ardından uygulamalı fotoğraf gezisi düzenlenerek, bunun sonucunda böyle güzel bir serginin ortaya çıktığını belirtti. Çavdar, 7 haftalık fotoğraf eğitimi boyunca öğrencilerin çok iyi bir gelişme kaydettiklerine değinerek, bunun fotoğraflara da yansıdığını ifade etti.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da böyle bir eğitim ve etkinliğin fakültelerinde yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, ileriki dönemlerde de böyle etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından öğrenciler, fotoğraf sanatçısı Cihat Çavdar’a vermiş olduğu katkılardan dolayı bir plaket takdim ettiler. Arş. Gör. Hüseyin Can da Prof. Dr. Ahmet Bostancı’ya kendisi tarafından çekilen bir fotoğrafı takdim etti. Daha sonra sergi alanındaki fotoğraflar gezilerek fotoğraflar hakkında bilgi verildi.

Konferans vermek amacıyla İlahiyat Fakültesine gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından da ziyaret edilen fotoğraf sergisi, 15 Mayıs Salı gününe kadar açık kalacak.