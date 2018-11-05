İlahiyat Fakültesinde Mevlana Değişim programı hareketliliği

Çok sayıda İlahiyat Fakültesi öğrencisi 2018-2019 Öğretim Yılı Güz döneminde yurt dışına giderken, fakülteye de Malezya ve Ürdün'den öğrenciler geldi. İlahiyat Fakültesinden Ürdün Yermuk Üniversitesine 6, Ceraş Üniversitesine 4, Al Albayt Üniversitesine 2, Zerqa Üniversitesine 2, Mute Üniversitesine 1, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesine 2 ve Fas Karaviyyin Üniversitesine 1 olmak üzere toplam 18 öğrenci Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gitti.

Yine Mevlana değişim programı kapsamında Malezya Malaya Üniversitesinden 13 öğrenci ve bir öğretim üyesi, Uluslararası İslam Üniversitesinde 1 ve Ürdün Yermuk Üniversitesinden de 2 öğrenci İlahiyat Fakültesine geldi. Fakültede yurt dışından gelen öğrenciler için Arapça ve İngilizce dersler açıldı. Bahar döneminde de İlahiyat Fakültesinden çok sayıda öğrencinin Katar, Fas Karaviyyin ve Malezya Malaya Üniversitelerine gitmesi ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ürdün ve Katar Arapça Yaz kurslarının bu yıl da gerçekleştirmesi planlanıyor.