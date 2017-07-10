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10 Temmuz 2017 16:34

İlahiyat Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

10 Temmuz 2017 16:34


SAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Stadında düzenlenen törene, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş, SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. İlahiyat Fakültesi bu yıl 323 mezun verdi. Törende yaptığı açılış konuşmasında ilahiyat fakültelerinin ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiklerini ifade eden Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “İlahiyat Fakülteleri ülkemizin kalkınmasının temel taşıdır. İlahiyat kökenliler aradan çekildiği zaman oluşan boşluğu nasıl doldurduklarını gördük. O yüzden imam hatipliler, ilahiyat fakülteliler, ülkemizin manevi alandaki temel direkleridir” dedi.


Mensuplarıyla her geçen gün büyüyen üniversite olduklarını belirten Rektör Elmas, “Üniversitemizin gelişmesinde en büyük desteği mezunlarından, öğrencilerinden ve onların başarılarından almaktayız. Öğrencilerimizin bundan sonraki hayatlarında üniversitemizi başarı ile temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Mezun olduğunuz üniversiteniz ile her zaman gurur duyun ve bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.


Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açılış konuşmasında, “İlahiyat Fakültesi olarak 20 dönem mezunlarımızı verdik. İlk mezunlarımızı 1998 yılında vermiştik. O günden bugüne hem nicelik hem de nitelik olarak iyi durumlara geldik” şeklinde konuştu. Mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında büyük bir sorumluluk yüklendiğini belirten Prof. Dr. Erbaş, “Mezunlarımızdan öğrendiklerinizi hayata yansıtma noktasında, gelecek nesillere aktarmak konusunda sizlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı da, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Türkiye’nin önde gelen ilahiyat fakültelerinden birisi olduğunu belirterek, “Fakültemiz, yetkin akademik kadrosu, Lisans ve lisansüstü programları ve İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM)’la birlikte dört bini bulan öğrenci sayısı ile Türkiye’nin en büyük ve önde gelen İlahiyat Fakültelerinden birisidir. Üniversite tercihlerindeki sırası, akademik başarıları, düzenlediği ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, yurt dışı öğrenci değişim programlarına aktif katılımı ve diğer faaliyetleri ile benzeri kurumlar arasında haklı bir yer edinmiş, ulusal ve uluslararası arenada tanınırlık kazanmıştır” dedi.


Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine plaket ve hediye verildi. Fakülte birincisi Zeynep Tugay’a belgeleri, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından verildi. Tören, öğrencilerin keplerini fırlatması ile son buldu.




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