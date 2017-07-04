Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 09:51

İlçe çıkışındaki tabelada gülümseten yazım hatası

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde, ilçe çıkışına konulan tabela, bunca süredir fark edilmeyen yazım hatasıyla görenleri gülümsetiyor.

İlçe çıkışındaki tabelada gülümseten yazım hatası

04 Temmuz 2017 09:51


Karapürçek Belediyesi tarafından Karapürçek-Akyazı sınırındaki fabrikalar mevkiinden geçen Küçücek Deresi köprüsü üzerine dikilen tabelada "Gülü Güle" yazıyor. İlçeden çıkış yapan vatandaşları uğurlama niyetiyle dikilen ve "Güle Güle" yerine yanlışlıkla "Gülü Güle" şeklinde yazılan tabelayı gören vatandaşlar hem gülümsüyor, hem de bu hatanın yetkililer tarafından bunca süredir fark edilmeyişine şaşırıyor. Tabelanın diğer yüzünde, ilçeye gelen vatandaşları karşılayan "Hoş Geldiniz" yazısı bulunurken, Karapürçekliler yanlışlıkla yazılan ve halen farkedilmeyen "Gülü Güle" ifadesinin ne zaman düzeltileceğini merakla bekliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
27
°
C
  • Salı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!