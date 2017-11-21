SAÜ Devlet Konservatuvarı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Anfisinde 20 Kasım’da başlayan ve iki gün süren etkinliğin ilk gününde “Deneyimsel Tasarım Öğesi”, “İletişim ve İletişim Çeşitleri”, “İnsan Tanıma”, “Temsiller ve Metalar Kavramları” konu başlıkları ele alındı. Etkinlikte deneyimsel tasarım öğesinin geçmişteki olaylardan çıkarılan deneyimin gelecekteki olayları dizayn ettiği ve olayların baskısını azalttığı belirtilerek, önemli olanın problemsiz yaşamak değil problemi çözebilmek olduğu ifade edildi. Etkinlikte deneyim transferinin bu noktadaki önemine değinilirken, deneyimsel tasarım öğesinin tutarlılık, anlaşılabilirlik, uygulanabilirlik ve faydalılık olmak üzere dört ilkeyi içinde barındırdığı bilgisi verildi. Farklı oturumlarda iletişimin insan hayatındaki önemine vurgu yapılan etkinlikte iletişim ve iletişim çeşitleri, iletişimin amacı, nasıl kaliteli iletişim kurulacağı, iletişimde algılama ve aktarma gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi.

Etkinliğin ikinci gününde eğitim uzmanları tarafından “Genel İletişim Stratejileri”, “İletişimde Yanılgılar”, “İletişimde Bedel”, “İletişimde Beklenti Yönetimi”, “Üç Boyutlu İletişim” ve “Sahne Sunum Becerileri” konu başlıkları altında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildi. İletişim Ustalığı Zirvesinin sonunda ise katılımcılara sertifikaları verildi.