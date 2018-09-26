İlk yardım kurslarında kayıtlar devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘İlk Yardım Hayat Kurtarır' sloganıyla düzenlenecek olan kursların kayıtları devam ediyor.

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan eğitimlerde, olası kazalarda bilinmesi gereken ilk yardım müdahaleleri katılımcılarla paylaşılacak, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle vatandaşların ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak. Katılımcılara kurslardaki hedefin doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi olduğunu kaydeden Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, tüm vatandaşları ilk yardım kurslarına davet etti. Uzm. Dr. Sarı, “Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi olarak vatandaşlarımıza uzman doktorlarımızla birlikte sağlık hizmetleri sunuyoruz. Yıl boyunca sağlık alanında konferans etkinlikleri düzenliyoruz. Eğitim faaliyetlerimizle vatandaşlarımıza katkılar sunuyoruz. Sağlık alanında bir farkındalık oluşturmak için sürdürdüğümüz konferans ve eğitimlerimizi bu yıl da sürdüreceğiz. Şimdi İlk Yardım Eğitimlerimiz için kayıtlarımızı başlatmıştık. Kayıtlarımız devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

‘Herkes için sağlık' sloganıyla başlatılan eğitimler hakkında konuşan Uzm. Dr. Aydın Sarı, “Eğitimlerimizin ardından katılımcılarımıza katılım belgesi ve tören sonunda ilk yardım seti hediye edeceğiz. Kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız Büyükşehir Tıp Merkezi'ne başvuru yapabilir. Detaylı bilgi almak isteyenler 444 40 54 dâhili 3518 numarasını arayabilirler. Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan eğitimlere tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” diye konuştu.