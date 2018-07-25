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25 Temmuz 2018 22:57

İlyas Çakmak altın top ödülünü Hakan Ünsal’dan aldı

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, Sakaryaspor forması giyen İlyas Çakmak’a, geçtiğimiz sezon attığı 28 gol nedeniyle altın top ödülü verdi.

İlyas Çakmak altın top ödülünü Hakan Ünsal’dan aldı

25 Temmuz 2018 22:57


Bucaspor forması altında geçtiğimiz sezon 28 gol atarak gol kralı olan ve bu sezon başında Sakaryaspor’a transfer olan İlyas Çakmak, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında altın top ödülünü aldı. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin, her yıl Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’deki gol krallarına verdiği ödülü, dernek başkanı Hakan Ünsal, karşılaşma öncesinde İlyas Çakmak’a takdim etti. Hakan Ünsal’la birlikte, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği kamp teknik direktörü olan Emre Aşık da, altın topun tesliminde yer aldı.




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