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İlyas Yalçıntaş SAÜ'de sahne aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ekim kültür etkinlikleri, İlyas Yalçıntaş konseri ile devam etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Türkiye'nin sevilen sanatçılarından İlyas Yalçıntaş'ın Sakarya Üniversitesinde gerçekleştirilen konseri ile devam etti. Kongre Merkezini dolduran binlerce Yalçıntaş hayranı unutulmaz bir gece geçirdi. İlyas Yalçıntaş gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını katılımcılar ile seslendirirken geniş bir repertuarı dinleyicilerin beğenisine sundu.

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