İmamı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Olay, Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi’nde meydana gelmişti. Bekirpaşa Mahallesi Camii imamı Ahmet Güldü, yardım için gittiği evde İ.T. isimli şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürülmüş, yaşanan olay mahalle sakinlerini ayağa kaldırmıştı. Olay sonrası mahalle sakinleri İ.T.’yi linç etmek istemiş, polis ekipleri şüpheli şahsı zırhlı araçla olay yerinden çıkarıp Asayiş Şube Müdürlüğüne götürmüştü. Burada sorgusu tamamlanan şahıs, işlemlerin ardından Yenikent Devlet Hastanesi’nden alınan sağlık raporu sonrasında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.