Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 14:12

İmamı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tüfekle vurularak öldürülen cami imamı Ahmet Güldü’nün katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

İmamı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

22 Haziran 2018 14:12


Olay, Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi’nde meydana gelmişti. Bekirpaşa Mahallesi Camii imamı Ahmet Güldü, yardım için gittiği evde İ.T. isimli şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürülmüş, yaşanan olay mahalle sakinlerini ayağa kaldırmıştı. Olay sonrası mahalle sakinleri İ.T.’yi linç etmek istemiş, polis ekipleri şüpheli şahsı zırhlı araçla olay yerinden çıkarıp Asayiş Şube Müdürlüğüne götürmüştü. Burada sorgusu tamamlanan şahıs, işlemlerin ardından Yenikent Devlet Hastanesi’nden alınan sağlık raporu sonrasında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
30
°
C
  • Cumartesi
    30°C
  • Pazar
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç