İnşaat malzemesi çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 7 Eylül Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Akyazı ilçesi Ada Caddesi Cumhuriyet Mahallesi’nde inşaat yapı malzemeleri satan bir dükkana hırsız girdi. Hırsız dükkandan çıta çaldı. İş yerinin güvenlik kamerasını fark etmeyen küçük yaştaki hırsız, çıtaları çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne hırsızlık olayı ile ilgili şikayette bulundu. Polis ekipleri şikayet üzerine görüntüleri incelemeye aldı. Ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.