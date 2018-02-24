İnşaattan 20 bin TL’lik kontraplak çalan şahıs yakalandı

Olay, Akyazı ilçesine bağlı Düzyazı Mahallesinde gece saatlerinde M.B., isimli bir kişiye ait inşaatta meydana geldi. İnşaattan piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan kontraplak çalınması sonrasında jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsızlık olayını Ö.D., isimli bir şahsın kendisine ait traktörle gerçekleştirdiğini tespit eden jandarma ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla Ö.D., isimli şahıs gözaltına alınırken, çalınan malzemelerin hepsi ele geçirildi.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.