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24 Şubat 2018 10:24

İnşaattan 20 bin TL’lik kontraplak çalan şahıs yakalandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir inşaattan 20 bin TL kontraplak çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İnşaattan 20 bin TL’lik kontraplak çalan şahıs yakalandı

24 Şubat 2018 10:24


Olay, Akyazı ilçesine bağlı Düzyazı Mahallesinde gece saatlerinde M.B., isimli bir kişiye ait inşaatta meydana geldi. İnşaattan piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan kontraplak çalınması sonrasında jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsızlık olayını Ö.D., isimli bir şahsın kendisine ait traktörle gerçekleştirdiğini tespit eden jandarma ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla Ö.D., isimli şahıs gözaltına alınırken, çalınan malzemelerin hepsi ele geçirildi.


Konuyla ilgili inceleme sürüyor.




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