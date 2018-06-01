Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 17:48

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

01 Haziran 2018 17:48


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde inşaatta kalıpçı olarak çalışan 43 yaşındaki Mahmut Yakupoğlu isimli işçi, çalıştığı esnada dengesini kaybederek 4’üncü kattan aşağı düştü. Durumu gören arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Yakupoğlu’nun öldüğünü belirledi. İşçinin cenazesi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç