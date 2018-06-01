İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde inşaatta kalıpçı olarak çalışan 43 yaşındaki Mahmut Yakupoğlu isimli işçi, çalıştığı esnada dengesini kaybederek 4’üncü kattan aşağı düştü. Durumu gören arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Yakupoğlu’nun öldüğünü belirledi. İşçinin cenazesi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı.