Iraklıların bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Kavga, saat 16.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2 grup Irak uyruklu vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu Irak uyruklu İ.A.M. (34) ve M.A. (34) aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı İ.A.M. Toyotasa Acil Yardım Hastanesine diğer yaralı M.A. ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.