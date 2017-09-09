Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, referandumun 25 Eylül tarihinde yapılması kararını oy çokluğuyla onaylaması sonra Türkmenler alınan karara tepki gösterdi. Irak Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Sakarya Şube Başkanı Eşref Kamil konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malumunuz bugün Türkmeneli bölgesinde hain ameller, sinsi planlar sürekli yapılmaktadır. Bunun en son örneği geçen gün Kerkük’te kukla valinin yaptığı ve Türkmenlerin ve Arapların katılmadığı bir il meclisinde referandum kararı alındı. Referandum kararı gerçekten Türkmenleri üzecektir. Sadece Türkmenleri değil, Türkiye’yi de üzecektir. Biz Türkmenler olarak artık asimilasyona, zulme isyan ediyoruz. Bunları yapanın arkasında hepimizin bildiği siyonizm var Kürtleri sonuna kadar destekleyen. Petrol rafinelerini oradaki Kürtler hep işgal etmişlerdir. Bizim isyanımız Kerkük’e böyle bir referandumun yapılmamasıdır. Yapıldığı takdirde Türkmen halkına çok zulmedeceklerdir. Bizleri yok edecek bir referandumdur. Dileğimiz şudur ki Türkiye’den duyarlı insanlar ve diğer Türki cumhuriyetlerden biz Türkmenlere sahip çıkılmasıdır. Bu referandumun yapılmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Amaç şudur burada Kerkük tamamen peşmergenin işgali altındadır. Bu referandumun olması için ellerinden gelen bütün planları yapmaktadırlar. Sancımız, sıkıntımız çok büyüktür" dedi.