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İş yeri servisi şarampole devrildi: 9 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi, kazada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi, kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.


Kaza, saat 06.00 sıralarında Kaynarca ilçesi Kaynarca - Karasu yolu Büyükyanık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 54 S 1992 plakalı iş yeri servis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yolda savrularak şarampole devrildi. Kaza sonucu araç içerisinde bulunan ve yaralanan 9 kişi kendi imkanları ile Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede müdahaleleri yapılan 9 yaralıdan 6'sı Sakarya şehir merkezinde bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ş.T., M.A. ve A.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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