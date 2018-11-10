İş yerine girip dolabın arkasına sıkışan kedi kurtarıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir iş yerinde dolabın arkasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde bulunan bir inşaat malzemeleri satan mağazaya kedi girdi. İnsanlardan kaçan kedi girdiği dolabın arkasında sıkıştı. Kedinin sesini duyan iş yeri sahipleri, kendi çabalarıyla kediyi çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İş yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Akyazı Grup amirliği ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı kedi bu kez iş yeri içerisinde başka bir yere daha kaçtı. Son girdiği yerden itfaiyeciler ve iş yeri sahipleri tarafından güçlükle çıkarılan kedi, doğaya salındı.