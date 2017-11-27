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27 Kasım 2017 12:47

İş yerini temizlerken fenalaşan şahıs vefat etti

Hendek’te yeni açacağı işyerinde temizlik yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Serkan Köstereli kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İş yerini temizlerken fenalaşan şahıs vefat etti

27 Kasım 2017 12:47


Edinilen bilgilere göre, Büyükdere Mahallesi Muhtarlığı Azası olan ve uzun yıllar kantin işletmeciliği yapan Serkan Köstereli, ticaret merkezi pazar yerinde yeni açacağı işyerinde eşi ile birlikte temizlik yaptığı sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Serkan Köstereli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Köstereli ailesi büyük üzüntü yaşarken 42 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Serkan Köstereli’nin cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


42 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Serkan Köstereli evli ve iki çocuk babasıydı.




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