İş yerini temizlerken fenalaşan şahıs vefat etti

Edinilen bilgilere göre, Büyükdere Mahallesi Muhtarlığı Azası olan ve uzun yıllar kantin işletmeciliği yapan Serkan Köstereli, ticaret merkezi pazar yerinde yeni açacağı işyerinde eşi ile birlikte temizlik yaptığı sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Serkan Köstereli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Köstereli ailesi büyük üzüntü yaşarken 42 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Serkan Köstereli’nin cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

42 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Serkan Köstereli evli ve iki çocuk babasıydı.