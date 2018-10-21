İş yerinin önünden bisiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinden önündeki bisikleti çalan şahıs kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Hasırcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletinin yerinde olmadığını fark eden dükkan sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. İşyerine ait bisikleti gözüne kestiren hırsızın bisikleti çalış anı an ve an güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda bisikletinin çalındığını gören dükkan sahibi durumu polise haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince incelenen görüntüler sonrasında ekipler bisiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından bisikleti çalarak hızla uzaklaşması ve hırsızlık olayından bir süre sonra dükkan sahibinin dışarı çıkarak bisikletin yerinde olmadığını fark etmesi görülüyor.