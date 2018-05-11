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11 Mayıs 2018 17:29

İSEFAM’a TKBB’den iki ödül birden

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) tarafından düzenlenen Ödüllü Makale Yarışması’nda birincilik ve dördüncülük dereceleri kazandı.

İSEFAM’a TKBB’den iki ödül birden

11 Mayıs 2018 17:29


TKBB, İslam ekonomisi ve finansı alanına destek sağlamak amacıyla, katılım bankaları için ürün önerileri, mevzuat, sosyal yapıdaki yeri ve eğitim başlıklarını kapsayan bir makale yarışması düzenledi. Çok sayıda makale başvurusu olan yarışmada İSEFAM araştırma görevlilerinden Salih Ülev ve Mervan Selçuk, “Kırsal Kesimin Finansmanı İçin Seleme Dayalı Finansman Modeli: Fındık Örneği” başlıklı makaleleriyle birinciliği elde etti.


İSEFAM’da YÖK 100/2000 bursiyerlerinden Ömer Keskin ve öğretim görevlisi Yunus Emre Aytekin de “Katılım Bankalarının Youtube Yönetimi Analizi: Kuşaklar Bağlamında Görsel Destekli Çevrimiçi Öğrenme Modeli İle İslami Finansal Ürün Ve Hizmet İtibarlarının Sosyal Medya Üzerinden Artırımı” başlıklı makaleleriyle dördüncülük derecesini elde etti. Çırağan Sarayında düzenlenen ödül töreni, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, katılım bankalarının genel müdürleri ve bürokratların katılımı ile gerçekleştirildi. Yarışma sonucunda toplam beş makaleye ödül verilirken, elde ettiği başarı ile İSEFAM büyük ilgi topladı.




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