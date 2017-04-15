İslam Hukukunun kuruluşu SAÜ’de konuşuldu

Doç. Dr. Abdullah Özcan tarafından ‘İslam Hukukunda Ailenin Kuruluşu’ başlıklı konferans düzenlendi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Hakkı Ekşi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta Özcan, İslam’da ailenin kuruluşunu değerlendirdi. Allah’ın emirleri arasında yer alan evliliğin ibadet hükmünde olduğunu belirten ve evliliğin önemine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Özcan, konuşmasında evlilikte kadın ve erkeğin sorumluluklarının neler olduğunu çeşitli örnekler de vererek açıkladı. Program, SAÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gökhan Atmaca’nın Yrd. Doç. Dr. Özcan’a hediye takdim etmesiyle sona erdi.