İspiroğlu’ndan, Başkan Dişli’ye ziyaret

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’ye nezaket ziyaretinde bulunan Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, “Daha önce başkanımız bize nezaket ziyaretinde bulunmuştu biz de iadeyi ziyarette bulunuyoruz. Belediye başkanları olarak zaman zaman bir araya gelip, bulunduğumuz ilçelere daha kaliteli hizmet vermek konusunda fikir alışverişi yapıyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, “Karasu ilçemizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Turizm açısından da önemli bir konuma sahip olan Karasu ilçemizin başkanımızın çalışmalarıyla daha da güzelleştiğini görüyoruz. Başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.