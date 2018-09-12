İstanbul Ahde Vefa 78 Derneğin'den Başkan Yılmazer'e teşekkür

Dr. Aydın Yılmazer'e teşekkür plaketi takdim edildi.

İstanbul Ahde Vefa Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türk Dünyası İstişare Kurultayı'nın 2'incisi Sapanca'da yapıldı. Tertip Komitesi Üyesi İbrahim Kabalak, amacımız; “Dilde, fikirde, işte birlik şiarımız olup Türk Dünyası'nda bu şiar doğrultusunda her alanda daha çok neler yapılabileceği ve bağların güçlenmesine ne gibi katkılar sağlanabileceğimizdir” açıklamasını yaptı.

Başkan Yılmazer yaptığı açıklamada, “Sapanca Belediye Başkanı olarak düzenlemiş olduğunuz kurultay toplantılarınızın aynı istikrarla devam etmesini ve yapacağınız çalışmalarda başarılarınızın diliyorum” dedi. Sapanca' da gerçekleştirilen kurultaya katılım sağlayan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'e derneğe sağladığı katkılar adına İstanbul Ahde Vefa 78 Derneği tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.