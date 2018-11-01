İstiklal Marşı Derneği temsilciliği açılıyor

Şair İsmet Özel'in fahri başkanlığını yaptığı İstiklal Marşı Derneği Sakarya'da temsilcilik açacak.

Şair İsmet Özel başkanlığında 2007 yılında faaliyete başlayan İstiklal Marşı Derneği, Sakarya'da temsilcilik açıyor. Serdivan Çark Caddesi üzerindeki temsilcilik binasının açılışı 3 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Öğle namazını müteakip yapılacak açılış dolayısıyla bir basın toplantısı düzenlenecek. Açılışa dernek yöneticileri ile birlikte derneğin Fahri Başkanı Şair İsmet Özel de katılacak. Serdivan'daki temsilcilik, Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi No: 294 adresinde hizmet verecek.

Serdivan'daki temsilcilik açılışının ardından, İsmet Özel'in yeni yayımlanan “Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir” kitabı münasebetiyle AKM'de bir panel düzenlenecek. “Bu Kitap Neden Vitrinde Değil” serlevhalı panel ikindi namazını müteakip başlayacak. Türkiye'nin güncel ve tarihi meseleleri hakkında mütalaalarda bulunulacak panelin ardından dernek bünyesinde oluşturulan İstiklal Korosu Türk Sanat Musıkisi eserleri seslendirecek. Programın sonunda ise İsmet Özel'in kitaplarını imzalaması bekleniyor.