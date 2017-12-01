İstişare toplantılarının adresi Kocaali oldu

Kocaali Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, ilçe belediye başkan yardımcıları ve şube müdürleri yer aldı. Toplantıda kış aylarında yapılması planlanan yardımlar ve bu alandaki hizmetlere dönük istişarelerde bulunuldu. Toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ederek konuşmalarına başlayan Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza el uzatan ve bu anlamda tüm şehre yayılan bir hizmet anlayışı ile hareket eden Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Bu bağlamda Sosyal Politikalar alanında alınan 3.’lük ödülü için de tebriklerimi iletiyorum. Bizim derdimiz vatandaşlarımıza hizmet. İnşallah imkanlarımız dahilinde Büyükşehir Belediyemizle ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşacağız” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarımızın bu seferki adresi Kocaali oldu. Her zaman ifade ettiğim gibi hep birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak için hareket ediyoruz. İlçe belediyelerimizin de kimsesiz vatandaşlarımıza yardımcı olması çok önemli. İhtiyaç halinde bizlere de başvurmalarını bekliyoruz. Mağdur ve yoksul vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızla paylaşabilirsiniz. Bu sorumluluğu hep birlikte asgari seviyeye indirmeli, vatandaşlarımıza destek sunmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.