Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 16:14

İşyerinin yandığı haberini aldığı halde sporcularını yalnız bırakmadı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, göl kıyısında yanan 10 iş yerinden bir tanesinin sahibi olan Sapancalı güreş antrenörü, iş yerinin kül olmasına rağmen müsabakaları devam eden öğrencilerini yalnız bırakmadı.

İşyerinin yandığı haberini aldığı halde sporcularını yalnız bırakmadı

01 Temmuz 2018 16:14


İş yerinin yandığı haberini alan güreş antrenörü sporcularını maçta yalnız bırakmadı. Sapanca Belediyesi’nin katkıları ile güreş antrenörlüğü işiyle uğraşan 35 yaşındaki Nuri Erdoğan, Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası için gittiği Zonguldak’ta gece yarısı iş yerinin yandığı haberini aldı. 1 yıldır emek verdiği öğrencilerini gerçekleştireceği maçlarda yalnız bırakmak istemeyen Nuri Erdoğan aldığı acı habere rağmen Sapanca’ya dönmek yerine, öğrencilerini büyük bir özveri ile yapacakları müsabakalar için mindere çıkardı. Genç antrenörün yaptığı bu davranış sonrasında öğrencilerinin yapacakları maçlar için hocalarına madalya sözü verdikleri öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç