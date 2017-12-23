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23 Aralık 2017 11:13

İtfaiye ekipleri çıkan yangında hayvanların telef olmasını önledi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde gece saatlerinde bir ikamette ve ahır da çıkan yangın Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

İtfaiye ekipleri çıkan yangında hayvanların telef olmasını önledi

23 Aralık 2017 11:13


Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde bulunan Çubuklu Mahallesinde gece 02.00 sıralarında bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan kısımda bulunan ahıra da sıçradı. Durumu gören ev sahipleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.


Çıkan yangın sonrasında itfaiye ekiplerince ahır içinde bulunan 8 büyükbaş hayvan çıkarılarak telef olması önlendi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.




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