İtfaiye erinin gelin arabası itfaiye aracı oldu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde görevli bir itfaiye eri, itfaiye aracını süsleyip gelin arabası yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Taraklı İtfaiyesi Grup Amirliğinde 2 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Emre Bayındır, Melek Ünal'la hayatını birleştirdi. İtfaiye eri, düğün öncesi farklı bir tercihte bulunarak Büyükşehir Belediyesinden itfaiye aracını gelin arabası yapmak için izin aldı. İzin verilmesi üzerine itfaiye eri, itfaiye aracını süsleterek gelin arabası yaptı. Gelini itfaiye aracıyla alan ve yangına gider gibi sirenleri açık bir şekilde şehir turu atan çift, baba evine itfaiye aracıyla geldi. Davetlilerin şaşkın bakışları ise gözden kaçmadı.

Kendilerine bu imkanı sağlayan birim müdürlerine teşekkür eden itfaiye eri Emre Bayındır, "Bizim düğün merasimi olmaya başlayınca müdürümüze söyledik. Sağ olsun müdürümüz de uygun gördü. İtfaiye teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Görenler çok şaşırdı ve mutlu oldular. Hiç tanımayanlar bile kornaya basarak bize selam verdiler. Eşim biraz şaşırdı ama nihayetinde bir itfaiyeciyle evleniyor. O yüzden güzel karşıladı. Mutluyum" diye konuştu.