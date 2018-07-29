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29 Temmuz 2018 18:11

İtfaiye teşkilatından ‘Trafik Kazalarına Müdahale’ eğitimi

Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ve AFAD ekipleri ‘Trafik Kazalarına Müdahale’ eğitiminde bir araya geldi.

İtfaiye teşkilatından ‘Trafik Kazalarına Müdahale’ eğitimi

29 Temmuz 2018 18:11


Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ekiplerine ‘Trafik Kazalarına Müdahale’ eğitimi verdi. Üç gün boyunca süren eğitimlerde, Büyükşehir İtfaiye personeli ve AFAD ekipleri trafik kazalarının farklı senaryolarında bilgi paylaşımında bulundu. Yapılan eğitimler ile ilgili açıklamalarda bulunan İtfaiye Dairesi Başkan Ayhan Orhan Arancı, “Büyükşehir İtfaiyesi olarak şehrimizde yaşanan trafik kazalarına en hızlı bir şekilde müdahale etmek için eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Sürdürmüş olduğumuz eğitimlerimizi bu hafta AFAD ekibi ile birlikte düzenledik. Yapmış olduğumuz eğitimlerde trafik kazalarının farklı senaryolarını işleyerek olay anına en hızlı şekilde intikal etme ve kazazedeye ilk müdahale gibi birçok başlıkta konuları işledik. Bünyemizde yapmış olduğumuz eğitimlerle kendi bilgilerimizi taze tutuyoruz. Bunları yaparken paydaşlarımızı da unutmuyor ve onlarla birlikte eğitimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.




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