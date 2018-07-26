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26 Temmuz 2018 10:28

İtfaiye ve AFAD’dan gerçeği aratmayacak tatbikat

Sakarya’da AFAD ekipleri ile itfaiye ekipleri, Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde gerçeği aratmayan ‘Trafik Kazalarına Müdahale’ eğitim ve tatbikatı gerçekleştirdi.

İtfaiye ve AFAD’dan gerçeği aratmayacak tatbikat

26 Temmuz 2018 10:28


Sakarya AFAD ekipleri hizmet içi eğitim programı kapsamında, Sakarya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte ‘Trafik Kazalarına Müdahale’ eğitimi ve tatbikatı düzenledi. Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde gerçekleşen eğitim ve tatbikatta Arama Kurtarma Birlik Müdürü Dr. Özge Aktaş Panta, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri katıldı. 3 gün süren eğitim ve tatbikatta; olası trafik kazaları kurtarmasında Arama Kurtarma ekipleri İtfaiye ekipleri ile birlikte olaya intikal çalışması, trafik kazalarında kazazedeye ilk müdahale aşamaları, olay yerinde konuşlanması ve olaya etkin, hızlı müdahale kapasiteleri geliştirilmesiyle yapılan eğitim ve tatbikat başarı ile sona erdi.




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